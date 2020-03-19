Он отметил, что многие предприятия в сфере отдыха, туризма, торговли, испытывают проблемы.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса. Особенно он выделил туристический и развлекательный, которые терпят убытки из-за коронавируса.

Володин отметил, что многие предприятия в сфере отдыха, туризма, торговли, испытывают проблемы. Спикер Госдумы привёл в пример развлекательный центр, построенный на кредитные деньги.

В связи с коронавирусом закрыт сегодня, но процент по кредиту необходимо выплачивать, - сказал парламентарий.

А он не может из-за эпидемии, отметил глава Думы. Он добавил, что проблемы из-за коронавируса испытывает и гостиничный бизнес. Володин поручил профильным комитетам продумать решение этой проблемы.

Ранее в России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса.

Видео: VK.com / Государственная Дума