Володин назвал проект резолюции Конгресса США о Путине вмешательством в выборы 2024 года

В ГД прокомментировали намерение американцев не признавать итоги выборов главы РФ, если президентом станет снова Путин.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин назвал проект резолюции Конгресса США о Владимире Путине вмешательством в президентские выборы 2024 года. Такую позицию спикер нижней палаты парламента высказал в собственном Telegram-канале. По словам депутата, если граждане РФ выберут Путина в 2024 году, то это будет свидетельствовать о правильности выбора, который россияне сделали еще в 2018 году. Он добавил, что не американскому Конгрессу решать, кто станет лидером страны.

Во-первых, мы не вмешиваемся в американские выборы, и к нам не надо вмешиваться". Во-вторых, не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане РФ. Вячеслав Володин, глава Госдумы РФ

Эксперт полагает, что предлагаемые в США проекты резолюций о непризнании Путина президентом говорят о том, что Вашингтон не хочет видеть сильное государство рядом с собой. Володин заметил, что американцы боятся Россию "до истерики", поэтому предпринимают все возможное для разрушения страны и ее ослабления.

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Фото: Госдума РФ

