В Госдуме оценили требование Лондона, предъявленное в рамках ОБСЕ.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин назвал примером двойных стандартов призыв постоянного представительства Британии в ОБСЕ отменить закон РФ об иностранных агентах. Такое заявление политик сделал в собственном Telegram-аккаунте. Он напомнил, что к Сша Лондон подобных требований не предъявляет.

Наглядный пример политики двойных стандартов. В США закон об иноагентах работает с 1938 года. Жесткие нормы позволяют принимать решения, ограничивающие свободу слова. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Специалист уверен, что этот закон также затрудняет работу СМИ, а также распространение информации. При этом за нарушение требований в США предусмотрено тюремное заключение на срок до пяти лет. За более чем 80 лет Великобритания не требовала от США отменить этот документ.

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Фото: Госдума РФ