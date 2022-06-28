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Володин: межпарламентский диалог России и Никарагуа существенно активизировался

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Спикер Госдумы отметил необходимость продолжать реализовывать новые форматы.

Межпарламентский диалог России и Никарагуа существенно активизировался. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спецпредставителем президента Никарагуа Лауреано Ортегой Мурильо.

По его словам, был зафиксирован хороший результат по итогам проведения Комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа, прошедшей в октябре нынешнего года. Володин отметил необходимость продолжать реализовывать новые форматы. В свою очередь Мурильон выразил свою признательность за приоритет, который Москва уделяет его стране.

Ранее Володин заявил, что за 30 лет действия Конституции РФ принято 10 503 закона.

Видео: Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума россии, никарагуа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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