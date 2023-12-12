Володин: за 30 лет действия Конституции РФ принято 10 503 закона

Спикер ГД выступил перед коллегами в честь Дня Конституции.

Конституция России стала фундаментом правовой системы страны, а за последние 30 лет было принято 10 503 закона. В том числе, речь идет о внесении изменений в гражданский, трудовой, семейный, налоговый, бюджетный, уголовный, земельный, жилищный кодексы страны. Соответствующей статистикой с коллегами на пленарном заседании в нижней палате парламента поделился спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Депутат пояснил, что если действующих законодателей есть такие, которые избирались в первый созыв ГД в 1993 году. По мнению спикера ГД, эти люди знают, каково было работать в непростое время 90-ых годов.

Конституция стала фундаментом современной правовой системы, которую фактически пришлось создавать с нуля. Огромная работа проделана на протяжении прошедшего времени. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ