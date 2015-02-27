Володин: США прибрали к рукам Молдавию и разрушили ее суверенитет

По его словам, для многих стран наступило тяжелое время в связи с политикой Вашингтона.

США прибрали к рукам Молдавию и разрушили ее суверенитет. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, для многих стран наступило тяжелое время в связи с политикой Вашингтона. Володин отметил, что Соединенные Штаты не смотрят на народ так же, как не смотрят на украинцев, и считают их расходным материалом. Он также добавил, что надо понимать это и видеть на примере Прибалтики.

Ранее Володин заявил, что США делают все для разрушения суверенитета России.

Видео: Дума ТВ