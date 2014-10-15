Володин: Доля российских вин на рынке за два года действия закона о виноделии достигла 55%

В Госдуме оценили двухлетнюю работу закона, который использует Минсельхоз.

Доля российских вин на рынке за два года действия закона о виноделии достигла 55%. Соответствующее заявление на пленарном заседании Государственной Думы России сделал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Спикер ГД пояснил, что ранее отечественный показатель находился на отметке в 20-30 процентов. Депутат напомнил коллегам о том, что одним из авторов проекта был покойный Владимир Жириновский, а закон политики приняли в конце 2019 года.

У нас было порядка 20-30% собственного виноделия, вина. На сегодняшний день 55% средний показатель, там есть спокойные вина, игристые... Фактически заново создана отрасль, рабочие места и многое другое. Вячеслав Володин, глава ГД

Володин считает, что значимую роль в росте экономически х показателей сыграли специалисты из Министерства по сельскому хозяйству, так как они являются правоприменителями. Спикер ГД пояснил, что говорит об эффективной работе депутатского корпуса, когда "не было ничего, а стало".

Володин назвал жуликами западных политиков, перенаправивших украинское зерно в Евросоюз.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ