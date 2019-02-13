Володин назвал жуликами западных политиков, перенаправивших украинское зерно в Евросоюз

Спикер ГД рассказал о том, что ЕС "не думает о других".

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин назвал жуликами западных политиков, которые перенаправляли украинское зерно на территорию Евросоюза вместо того, чтобы поставлять его в нуждающиеся страны Африки. Соответствующее заявление депутат сделал на пленарном заседании в нижней палате парламента от 14 декабря. Политик уточнил, что накануне встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, он обсуждал тему зерновой сделки. Эксперт пояснил, что подобная деятельность со стороны ЕС рано или поздно закончится негативно для тех, кто "не думает о других".

Наши коллеги, которые участвовали в разговоре, здесь присутствуют. Три процента всего идет в беднейшие страны, 44,7 процента зерна украинского идет в Евросоюз, страны богатейшие. Себя кормят, других забывают. Вячеслав Володин, депутат ГД

Политик призвал коллег называть вещи своими именами. Он напомнил, что у России нет друзей в списке недружественных стран, так как эти государства уже высказали свою политическую волю и позицию. Вячеслав Володин считает их "настоящими жуликами".

Володин: нам необходимо развивать парламентское измерение.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

