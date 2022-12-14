Володин: нам необходимо развивать парламентское измерение

По его словам, такие конференции предлагают новые подходы и форматы сотрудничества.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости развивать парламентское измерение. Об этом он заявил в приветственной речи участникам Международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ".

По его словам, такие конференции предлагают новые подходы и форматы сотрудничества. Володин выразил надежду, что подобные мероприятия будут проходить ежегодно.

Нам крайне важно изучать различные подходы с тем, чтобы вырабатывать более эффективную политическую модель. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Володин отметил роль президентов России и Узбекистана в отношениях стран.

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