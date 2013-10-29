  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:23
193
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Володин отметил роль президентов России и Узбекистана в отношениях стран

0 0

Он подчеркнул, что отношения между Москвой и Ташкентом успешно развиваются.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил роль президентов России и Узбекистана в отношениях стран. Об этом он заявил на встрече со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым.

Володин отметил, что отношения между Москвой и Ташкентом успешно развиваются. Он подчеркнул, что это происходит благодаря усилиям президентов двух стран.

Именно благодаря их диалогу приняты решения, которые легли в основу развития отношений между нашими странами.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.

Видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума, россия, узбекистан
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии