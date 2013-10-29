Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил роль президентов России и Узбекистана в отношениях стран. Об этом он заявил на встрече со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым.
Володин отметил, что отношения между Москвой и Ташкентом успешно развиваются. Он подчеркнул, что это происходит благодаря усилиям президентов двух стран.
Именно благодаря их диалогу приняты решения, которые легли в основу развития отношений между нашими странами.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы
Ранее мы сообщали, что Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.
Видео: Telegram / Дума ТВ
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