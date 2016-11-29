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Волочкова удивила интернет "сломанным" морем
Сегодня, 15:48
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mari_dolbish
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Волочкова удивила интернет "сломанным" морем

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Звезда выложила в сеть откровенную фотографию, которая оказалась неудачно отредактированной.

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором видны признаки редактирования изображения.

На снимке Волочкова стоит в море, а у ее левого плеча заметен изгиб горизонта, который не возможен в реальности. Снимок был сделан на черноморском побережье у одного из ялтинских отелей.

"Ой! Как же вас будоражат мои фото в купальниках! Более, чем фото с концертов!" — написала балерина в подписи к фото.

Пользователи интернета действительно были взбудоражены. Часть людей стала шутить, что Волочкова "сломала" море на своей фотографии. Кроме того, некоторые подписчики посоветовали знаменитости поменять фасон купальника. 

Фото: instagram.com/volochkova_art

Фото: kp.ru

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Категории: Новости шоу-бизнеса Новости России Лента новостей

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