Волочкова удивила интернет "сломанным" морем

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором видны признаки редактирования изображения.
На снимке Волочкова стоит в море, а у ее левого плеча заметен изгиб горизонта, который не возможен в реальности. Снимок был сделан на черноморском побережье у одного из ялтинских отелей.
"Ой! Как же вас будоражат мои фото в купальниках! Более, чем фото с концертов!" — написала балерина в подписи к фото.
Пользователи интернета действительно были взбудоражены. Часть людей стала шутить, что Волочкова "сломала" море на своей фотографии. Кроме того, некоторые подписчики посоветовали знаменитости поменять фасон купальника.
Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: kp.ru