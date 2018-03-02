Волочкова показала, как в программе на Первом сестры Зайцевы избили гостя

Анастасия Волочкова разместила скандальное видео с программы на Первом.

Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram часть программы "На самом деле" на Первом канале. На видеозаписи российская балерина жалеет избитого юриста, которому нанесли удары сестры Зайцевых. Кроме того, Волочкова не упустила возможности отметить, что Зайцовых интересует ее грудь.

Программа "На самом деле" на Первом вышла на Орбиту, но не вышла у нас по причине сдвижения эфирной сетки.. Это был жесткий эфир. Его можно посмотреть в YouTube. Причина гибели сына сестер Зайцевых... Закончилось дракой. Бедный Костик. За правду пострадал.. Люди добрые. Шок. Анастасия Волочкова

Балерина сообщает, что сестры Зайцевы набросились на нее. Все произошло в момент, когда у нее попросили воды. Волочкова хотела подать бутылку, но стакан воды был не выпит, а выплеснут в лицо Константину.

Видео: instagram - volochkova_art