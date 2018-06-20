  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:30
136
lesjasap
Код вставки плеера

Александр Волков снялся с турнира UFC в Петербурге из-за болезни

0 0

У спортсмена начались проблемы со здоровьем и он был вынужден покинуть соревнование.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков объяснил поклонникам, почему ему пришлось отменить поединок против Алистера Оверима. Спортсмены должны были выйти на ринг в рамках шоу UFC в Санкт-Петербурге.

Однако, у бойца обнаружились проблемы со здоровьем. Об этом заявил сам Волков на своей странице в Instagram.

Очень много усилий было положено для подготовки к этому бою, и я очень хотел порадовать вас красивым поединком, но не все в наших руках

объясняет спикер

Волков заметил, что надеется на скорейшее выздоровление и выход в октагон в лучшей спортивной форме. Он также поблагодарил за поддержку.

Фото и видео:: Instagram/volkov_alex

 

Теги: александр волков, алистер оверим, турнир ufc
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

Оставить комментарий