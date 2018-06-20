Александр Волков снялся с турнира UFC в Петербурге из-за болезни

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков объяснил поклонникам, почему ему пришлось отменить поединок против Алистера Оверима. Спортсмены должны были выйти на ринг в рамках шоу UFC в Санкт-Петербурге.
Однако, у бойца обнаружились проблемы со здоровьем. Об этом заявил сам Волков на своей странице в Instagram.
Очень много усилий было положено для подготовки к этому бою, и я очень хотел порадовать вас красивым поединком, но не все в наших руках
объясняет спикер
Волков заметил, что надеется на скорейшее выздоровление и выход в октагон в лучшей спортивной форме. Он также поблагодарил за поддержку.
Фото и видео:: Instagram/volkov_alex
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