Александр Волков снялся с турнира UFC в Петербурге из-за болезни

У спортсмена начались проблемы со здоровьем и он был вынужден покинуть соревнование.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков объяснил поклонникам, почему ему пришлось отменить поединок против Алистера Оверима. Спортсмены должны были выйти на ринг в рамках шоу UFC в Санкт-Петербурге.

Однако, у бойца обнаружились проблемы со здоровьем. Об этом заявил сам Волков на своей странице в Instagram.

Очень много усилий было положено для подготовки к этому бою, и я очень хотел порадовать вас красивым поединком, но не все в наших руках объясняет спикер

Волков заметил, что надеется на скорейшее выздоровление и выход в октагон в лучшей спортивной форме. Он также поблагодарил за поддержку.

Фото и видео:: Instagram/volkov_alex