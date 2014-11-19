Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC Вегас 18

Встреча состоялась в Лас-Вегасе.

Российский боец Александр Волков нокаутировал нидерландского спортсмена Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вегас 18.

Уроженец Москвы нокаутировал соперника во втором раунде. Волков провел оппоненту точную двойку прямыми ударами правой и левой руками. Их бой возглавил турнир UFC Fight Night 184.

Видел его лицо в конце первого раунда и уже тогда понял, что могу закончить бой. Александр Волков, российский боец

Спортсмен заявил, что намерен биться за пояс, но сначала он посмотрит, как закончатся другие поединки в тяжелом весе. Победа над Оверимом стала 33-ой с начала карьеры российского бойца. Также на его счету восемь поражений.

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Видео: UFC Russia