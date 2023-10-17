Волк: задержан обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления

В МВД рассказали, что подозреваемый скрывался от следствия 20 лет.

Российские правоохранительные органы из части "Дзержинский" Управления МВД России по городу Новосибирску совместно с коллегами из города Тольятти задержали обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления. Операция проводилась при участии сотрудников Следственного комитета и Росгвардии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Известно, что в мае 2002 года возле одного из частных домов в Дзержинском районе города Новосибирска приезжий мужчина нанес множественные удары ножом местному жителю. Агрессия была вызвана бытовой ссорой. От полученных ран потерпевший скончался. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Фигурант скрылся от следствия, обвинение в инкриминируемом деянии ему предъявлено заочно и он объявлен в федеральный розыск. Спустя 20 лет оперативники установили местонахождение обвиняемого и задержали его в городе Тольятти. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время фигурат дела отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа