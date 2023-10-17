В Подмосковье две пожилые женщины подозреваются в сбыте героина

В МВД рассказали о том, как женщины получали запрещенные вещества.

Российские правоохранительные органы пресекли сбыт наркотических средств на территории Московской области двумя местными жительницами в возрасте 61 года и 67 лет. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы МВД РФ по региону. Известно, что одну из злоумышленниц полиция застала на рабочем месте в канализационно-насосной станции, расположенной в посёлке Быково. Внутри помещения оперативники нашли и изъяли три полимерных пакета с веществом светлого цвета. Вторая фигурантка расследования была поймана около одного из домов на улице Дачной в городе Раменское. При личном досмотре, а также во время обыска квартиры оперативниками изъято 34 свёртка с аналогичным содержимым.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, изъятое является наркотическим средством – героином массой более 500 граммов. пресс-служба МВД РФ

Специалисты установили, что женщины работали вместе. Одна из них через мессенджер получала от неизвестного мужчины координаты оптовых тайников, откуда забирала запрещенные вещества. Далее нелегальный товар, расфасованный на более мелкие партии, раскладывался по тайникам-"закладкам". По факту инцидента ведется уголовное дело по статье 30 и 228.1 УК РФ Раменским городским судом подозреваемым женщинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Москве полицией задержан участник подпольного бизнеса по легализации пребывания мигрантов в России.

Фото и видео: МВД Медиа