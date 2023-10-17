В Москве полицией задержан участник подпольного бизнеса по легализации пребывания мигрантов в России

В МВД рассказали о преступной схеме в столице.

Российские правоохранительные органы при силовой поддержке СОБР Росгвардии в рамках оперативного эксперимента задержали одного из участников преступной группы, которая занималась организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории страны. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ. Специалисты уточнили, что 8-летний приезжий вместе с сообщниками изготавливал поддельные миграционные карты. Далее эти документы реализовывались за 1200 рублей нуждающимся. Криминальной деятельностью группировка занималась более одного года.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На скамье подсудимых окажется житель Красноярска, выкинувший собаку из окна квартиры на пятом этаже.

Фото и видео: МВД Медиа