На скамье подсудимых окажется житель Красноярска, выкинувший собаку из окна квартиры на пятом этаже

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

На территории Красноярского края дознаватели ОП № 4 МУ российских правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины 1990 года рождения в жестоком обращении с животным. Известно, что 19 июня 2023 года подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В этот день мужчина пришел в гости к двоюродной сестре. Девушка проживает по улице Балканских комиссаров на пятой этаже а административном центре региона. Хозяйка квартиры отказалась давать родственнику денежные средства на покупку спиртного. Между оппонентами произошел конфликт. Он привел к тому, что обвиняемый выбросил собаку из окна на бетонный козырек магазина. Очевидцы инцидента обратились в полицию.

Прибывшие на место полицейские изъяли тело животного и направили на судебную ветеринарную экспертизу, которая подтвердила, что смерть собаки наступила от травм, полученных при падении. пресс-служба МВД Медиа

Материалы возбуждённого уголовного дела по части 1 статьи 245 УК РФ будут отправлены в ближайшее время для изучения по существу в судебную инстанцию. Фигуранту расследования грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Сейчас мужчина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Фото и видео: МВД Медиа