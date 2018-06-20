Волховский район на два дня станет спортивным центром Ленобласти

В Волхове в ближайшее время состоятся турниры по волейболу, мини-футболу, многоборью, бадминтону, дартсу и шахматам, которые в итоге определят победителей межрегионального спортивного фестиваля "Детям России — образование, здоровье и духовность".

Волховский район на два дня становится спортивным центром Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В Волхове в ближайшее время состоятся турниры по волейболу, мини-футболу, многоборью, бадминтону, дартсу и шахматам, которые в итоге определят победителей межрегионального спортивного фестиваля "Детям России — образование, здоровье и духовность".

В приветственном слове губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул значимость подобных фестивалей для развития массового спорта в регионе и популяризации здорового образа жизни.

Для меня важно, когда такая крупная компания как "ФосАгро" инвестирует не только в экономику региона, но и в социальную жизнь: образование, сохранение исторической памяти, спорт. Движение "ДРОЗД" набирает популярность, а это значит, что даже если ребята не будут заниматься спортом профессионально, они станут крепче, выносливее, проникнутся любовью к активному образу жизни и научатся уважать друг друга в условиях честной борьбы. отметил Александр Дрозденко

Источник: пресс-служба администрации региона