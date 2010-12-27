Волховские железнодорожники подделывали документы о командировках

Так они обманули работодателей более, чем на 65 тысяч рублей.

На протяжении года 11 работников вводили в заблуждение администрацию транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает штаб ЛО МВД России на станции Волховстрой.

В ходе проверки финансовых отчетов одного из железнодорожных предприятий г. Волхова Ленинградской области сотрудники выявили липовые документы. 11 сотрудников данной организации предоставляли в бухгалтерию фиктивные счета за проживание в различных гостиницах Санкт-Петербурга во время служебных командировок. Этим работникам от 25 до 40 лет. Они принесли общий ущерб компании более 65 тысяч рублей.

В отношении граждан возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 2 лет.

Вчера мы сообщали, что в Ленобласти похитили лестницу железнодорожного моста.

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