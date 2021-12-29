Почти половина петербуржцев хотя бы раз в год ездит в командировку

В основном это поездки в Москву, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Специалисты сервиса Ozon Travel выяснили, как часто петербуржцы ездят в командировки. Оказалось, что почти половина (48%) жителей города хотя бы раз в год отправляется в рабочую поездку. Еще 17% путешествуют по делам своих компаний раз в 2-3 месяца.

Почти треть (28%) респондентов считает командировки стрессом и тяжелым испытанием. Четверть (24%) относится к ним как к мини-отпуску, остальные воспринимают это как часть работы.

Чаще всего петербуржцы ездят в командировки в Москву, Екатеринбург и Нижний Новгород. Более половины опрошенных признались, что с удовольствием бы отправились в командировку в Антарктиду, каждый восьмой мечтает о рабочей поездке в Новую Зеландию.

Ранее петербуржцы поделились планами на 2022 год.

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