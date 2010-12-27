В Ленобласти похитили лестницу железнодорожного моста

Железнодорожный трап предназначался для перехода зоны повышенной опасности.

На железнодорожном перегоне в Ленинградской области похитили лестницу железнодорожного моста. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте поступило сообщение о краже металлической лестницы с ж/д моста на перегоне Горы-Павлова-на Неве Ленинградской области. Сотрудники в ходе розыска нашли двух мужчин, которые ночью с помощью газового оборудования распилили лестничные сходы, предназначенные для перехода зоны повышенной опасности. Затем на машине привезли детали в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Оба обвиняемых безработные, одному 21 год, второму - 31. Один из них ранее попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение телесных повреждений человеку. В отношении обоих возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Также, в Красном Селе мужчина украл 275 тонн железнодорожных деталей.

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