Волхов отпразднует День Ленинградской области

В ходе мероприятий пройдут церемонии награждения молодоженов и выпускников.

В субботу, 1 августа, в волховском парке Ильинский состоятся мероприятия, приуроченные ко дню рождения Ленинградской области. Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Брицун в своём Instagram-аккаунте.

Так, на территории парка состоится чествование молодых семей пар, которые прожили вместе не один десяток лет, под названием "Золотая свадьба" и "Молодожены". Кроме того, организаторы запланировали церемонию награждения выпускников с максимальным баллом ЕГЭ и победителей конкурсов "Любимый край", #ОкнаРоссии.

В завершение праздничных мероприятий состоится концерт, дискотека и шоу с участием байкеров.

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Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области, Instagram / britsualexey