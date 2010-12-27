ДТП перекрыло движение на Волхонском шоссе

Два транспортных средства заняли всю полосу.

Участник группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о ДТП на Волхонском шоссе около 9 утра 11 июня. Из-за столкновения мусоровоза и грузовика на трассе образовалась серьезная пробка.

Два траспортных средства притерлись к друг другу и заняли всю полосу. Теперь движения на участке от Таллинского шоссе и съезда с внешнего кольца практически нет. По данным "Яндекс. Пробки", средняя скорость движения там составляет 5 км/час.

В целом дорожно-траспортная ситуация в городе оценивается на 4 балла.

Ранее Piter.TV сообщил об изменении автобусных маршрутов на Васильевском острове.

Фото: vk.com/spb_today