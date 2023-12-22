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Волгоградские полицейские задержали разыскиваемого нетрезвого угонщика

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Нетрезвый водитель разыскивался полицией.

Сотрудники Госавтоинспекции по Волгоградской области задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске. Инспекторы Светлоярского района получили информацию об угоне автомобиля отечественного производства. В результате оперативных мероприятий транспортное средство было задержан нарядом ДПС в Ворошиловском районе.

За рулём с явными признаками алкогольного опьянения находился ранее судимый, лишенный права управления транспортными средствами 36-летний житель области. 

пресс-служба МВД РФ по региону

Во время проверки документов было установлено, что гражданин уклоняется от исполнения наказания за совершенную ранее кражу. Он находился в федеральном розыске.  За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, теперь на мужчину составлены и направлены в суд административные протоколы. Решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.

С 15 апреля по 14 мая ограничат проезд по Английской набережной.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: волгоградская область, гибдд, нетрезвый водитель, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, ДТП, Новости России,

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