Волгоградские полицейские задержали разыскиваемого нетрезвого угонщика

Нетрезвый водитель разыскивался полицией.

Сотрудники Госавтоинспекции по Волгоградской области задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске. Инспекторы Светлоярского района получили информацию об угоне автомобиля отечественного производства. В результате оперативных мероприятий транспортное средство было задержан нарядом ДПС в Ворошиловском районе.

За рулём с явными признаками алкогольного опьянения находился ранее судимый, лишенный права управления транспортными средствами 36-летний житель области. пресс-служба МВД РФ по региону

Во время проверки документов было установлено, что гражданин уклоняется от исполнения наказания за совершенную ранее кражу. Он находился в федеральном розыске. За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, теперь на мужчину составлены и направлены в суд административные протоколы. Решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.

С 15 апреля по 14 мая ограничат проезд по Английской набережной.

Фото и видео: МВД Медиа