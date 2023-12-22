Волгоградские полицейские задержали разыскиваемого нетрезвого угонщика

Сотрудники Госавтоинспекции по Волгоградской области задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске. Инспекторы Светлоярского района получили информацию об угоне автомобиля отечественного производства. В результате оперативных мероприятий транспортное средство было задержан нарядом ДПС в Ворошиловском районе.
За рулём с явными признаками алкогольного опьянения находился ранее судимый, лишенный права управления транспортными средствами 36-летний житель области.
пресс-служба МВД РФ по региону
Во время проверки документов было установлено, что гражданин уклоняется от исполнения наказания за совершенную ранее кражу. Он находился в федеральном розыске. За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, теперь на мужчину составлены и направлены в суд административные протоколы. Решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.
С 15 апреля по 14 мая ограничат проезд по Английской набережной.
Фото и видео: МВД Медиа
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