Волгоградец за час попытался изнасиловать 2 женщин

Одной из пострадавших женщин 72 года.

В Волгограде мужчина за 1 час напал с целью изнасиловать на 2 женщин.

Как сообщают региональные следственные органы СКР по Волгоградской области, 31 июля, ранее судимый за тяжкие преступления, 31-летний волгоградец напал на молодую женщину. Жертве насильника удалось вырваться и убежать.

Не прошло и часа, как насильник нашел себе новую жертву. Он напал на 72-летнюю пенсионерку. Случайный прохожий спас женщину, задержал извращенца и передал в руки полиции.

Мужчина ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и незаконный оборот наркотиков. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела по двум эпизодам "попытка изнасилования" продолжается.

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