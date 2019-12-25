В Саратове мужчина вышел из колонии и в этот же день изнасиловал женщину

По горячим следам насильника задержать не получилось.

В Саратове задержан насильник молодой женщины в заводском районе Саратова.

В начале июня нынешнего года на 31-летнюю женщину, которая возвращалась с работы, напал неизвестный мужчина, приставил к горлу нож и изнасиловал. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

По горячим следам мужчину задержать не удалось. Но сегодня, спустя 2 месяца после изнасилования, благодаря грамотной и слаженной работе следователей и криминалистов СК совместно с сотрудниками отдела полиции № 2 в составе УМВД России по городу Саратову, установлена личность и местонахождение подозреваемого.

Им оказался ранее судимый 29-летний мужчина, житель Саратовской области. Уточняется, что в тот день, когда было совершено изнасилование, мужчина вышел на свободу, отбыв наказание за разбойное нападение. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование, совершенное с угрозой убийством" и "действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством".

Мужчина находится под стражей. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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