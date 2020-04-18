Волейбольный "Зенит" запустил #ШпагатЧелендж с главным тренером

К участию приглашаются не только профессиональные волейболисты, но и любители.

Волейбольный "Зенит" запустил #ШпагатЧелендж от имени главного тренера сборной России Туомаса Саммелвуо, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых в соцсетях.

Участники должны снять видео, как они делают шпагат, выложить его в соцсетях, отметить хэштег и клуб, а также подписаться на YouTube и соцсети. Победитель челенджа получит эксклюзивные призы от клуба, однако пока сроки проведения не называются.

Ранее мы писали, что волейбольный "Зенит" предлагает болельщикам отработать верхнюю передачу вместе с Ковалевым.

Видео: "Волейбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург)" / Вконтакте