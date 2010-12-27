Волейбольный "Зенит" подписал нового игрока

Состав команды пополнил 24-летний либеро Евгений Андреев.

В субботу, 20 июля, петербургский волейбольный клуб "Зенит" объявил о подписании контракта с либеро Евгением Андреевым. Объявление было сделано на площадке VK Fest.

Известно, что игрок будет выступать в составе "сине-бело-голубых" под номером 16. Российский волейболист ранее выступал в составе "Тюмени" и "Газпром-Югры".

Отметим, что до объявления о подписании контракта с Андреевым "Зенит" попрощался с доигровщиком Евгением Сивожелезом. Игрок продолжит свою карьеру в кемеровском "Кузбассе".

Фото: vczenit-spb.ru