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Волейбольный "Зенит" подписал нового игрока
Сегодня, 12:48
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arteliseev

Волейбольный "Зенит" подписал нового игрока

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Состав команды пополнил 24-летний либеро Евгений Андреев.

В субботу, 20 июля, петербургский волейбольный клуб "Зенит" объявил о подписании контракта с либеро Евгением Андреевым. Объявление было сделано на площадке VK Fest.

Известно, что игрок будет выступать в составе "сине-бело-голубых" под номером 16. Российский волейболист ранее выступал в составе "Тюмени" и "Газпром-Югры". 

Отметим, что до объявления о подписании контракта с Андреевым "Зенит" попрощался с доигровщиком Евгением Сивожелезом. Игрок продолжит  свою карьеру в кемеровском "Кузбассе".

Фото: vczenit-spb.ru

Теги: волейбол, зенит, спорт, трансферы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Картина дня,

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