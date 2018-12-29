Волейбольный "Зенит" обыграл "Фридрихсхафен" со счетом 3:0

Выездная игра прошла для петербуржцев на "ура".

Петербургская волейбольная команда "Зенит" одержала победу над "Фридрихсхафеном". Выездная встреча для спортсменов из Северной столицы проводилась в рамках третьего тура Лиги Чемпионов. Матч завершился с результатом 3:0.

Отметим, что за игру главный тренер "сине-бело-голубых" Александр Климкин провел двойную замену. Из-за этого во втором сете на паркет вышел игрок Михаил Щедров. Перестановка принесла плоды: все три сета остались за "зенитовцами".

В третьем сете соперникам изначально удалось сравнять очки, но петербуржцам все же удалось победить. Решающий бросок сделал волейболист Евгений Сивожелез.

На данный момент "Зенит" возглавил рейтинг в группе С. В ней также играют французы и словенцы.

Фото: Вконтакте/ВК "Зенит"