  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В волейбольной Суперлиге "Зенит" обыграл "Локомотив"
Сегодня, 7:43
107
nastya960

В волейбольной Суперлиге "Зенит" обыграл "Локомотив"

0 0

На данный момент у петербургского “Зенита” 50 очков.

Волейбольный петербургский "Зенит" выиграл новосибирский "Локомотив" в домашнем матче 18-го тура Суперлиги. Петербуржцы одержали победу в трех партиях. Счет по сетам — 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:23).

Недавно "Локомотив" обыграл московское "Динамо", но 17 февраля проиграл казанскому "Зениту". До этого у команды было шесть побед подряд .

На данный момент у петербургского "Зенита" 50 очков, у "Локомотива" 44 очка. Лидером Суперлиги является казанский "Зенит", у команды 63 балла.

 Фото: Волейбольный клуб "Зенит"/ ВК

 

 

Местоположение на карте:

Теги: волейбол, волейбольный зенит, суперлига
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

Оставить комментарий