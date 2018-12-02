В волейбольной Суперлиге "Зенит" обыграл "Локомотив"

На данный момент у петербургского “Зенита” 50 очков.

Волейбольный петербургский "Зенит" выиграл новосибирский "Локомотив" в домашнем матче 18-го тура Суперлиги. Петербуржцы одержали победу в трех партиях. Счет по сетам — 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:23).

Недавно "Локомотив" обыграл московское "Динамо", но 17 февраля проиграл казанскому "Зениту". До этого у команды было шесть побед подряд .

На данный момент у петербургского "Зенита" 50 очков, у "Локомотива" 44 очка. Лидером Суперлиги является казанский "Зенит", у команды 63 балла.

Фото: Волейбольный клуб "Зенит"/ ВК