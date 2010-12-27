В Сестрорецке после пожара восстановили железнодорожный вокзал

В здании полностью заменили кровлю и окна, а также ликвидировали сквозные отверстия.

Деревянное здание вокзала в Сестрорецке отреставрировали после пожара. Об этом 15 мая сообщили в Комитете по охране памятников Смольного.

В здании полностью восстановили кровлю и окна, а также ликвидировали сквозные отверстия. Рабочие покрасили фасад и обработали защитным покрытием. Вокзал должны полностью отремонтировать до 15 августа 2022 года.

Напомним, что сестрорецкий вокзал горел 7 февраля. В пожаре пострадали внутренняя отделка помещения на втором этаже и часть мезонина. Стены в смежных комнатах покрылись копотью. После происшествия КГИОП начал расследование.

Фото: Pikabu.