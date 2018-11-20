У "Лахта Центра" начали усиливать насыпь для будущей дороги

К весне 2019 года работы по усилению слабого основания будут завершены.

Строители начали делать усиление слабого основания насыпи в районе кольцевого пересечения Проектируемой улицы № 2 и № 3 у небоскрёба "Лахта Центр". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Для того, чтобы повысить прочность грунта, используются буронабивные сваи, для закрепления будут применены грунтоцементные колонны. В следующей очереди работ генподрядчик поставит ограждения на подходе к путепроводам.

К весне 2019 года работы по усилению слабого основания будут завершены, подрядчик приступит к выносу и перекладке инженерных сетей с территории будущего объекта, после этого в 2020 году начнутся строительно-монтажные работы по созданию подъездных путей к "Лахта Центру. Андрей Юрченко, начальник строительства ЗАО "АБЗ-Дорстрой"

В следующем году будут созданы подъездные пути к "Лахта Центру".

Фото и видео: пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры