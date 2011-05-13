Вокруг Ладожского озера появятся новые туристические маршруты

Большая Ладожская тропа объединит в себе пешие, конные, велосипедные и лыжные маршруты.

В районе Приладожья появятся новые туристические тропы. Как сообщило правительство Ленобласти, специалисты продолжают работу по маркировке Большой Ладожской тропы, которые объединяет в себе создание пеших, конных, велосипедных и лыжных маршрутов. Также там появятся трассы для квадроциклов и снегоходов.

Планируется, что новые туристические маршруты проложат на территории Волховского, Всеволожского, Кировского, Приозерского, Лодейнопольского районов Ленобласти, а также в Республике Карелия. Специалисты второй год занимаются обустройством троп.

В сложившейся непростой эпидемиологической ситуации маршруты для активного самостоятельного отдыха особенно актуальны. Ольга Голубева, заместитель председателя комитета по культуре и туризму

Ранее мы сообщили, что к 2024 году в Выборге построят поликлинику на 380 посещений в смену.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти