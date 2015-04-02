К 2024 году в Выборге построят поликлинику на 380 посещений в смену

В четырехэтажном здании появится взрослое и детское отделения, лучевая диагностика, терапевтическое и хирургическое отделения, а также дневной стационар на четыре койки, стоматология, травмпункт и отделение физиотерапии и лечебной физкультуры.

В Выборге заключили первый единый контракт на проектирование и строительство поликлиники. Как сообщила пресс-служба администрации Ленобласти, раньше в практике строительства социальных объектов такие контракты не применялись.

Поликлиника появится в микрорайоне "Южный" к 2024 году. Она будет обслуживать по 380 человек в смену: 230 взрослых и 150 детей. В четырехэтажном здании появится взрослое и детское отделения, лучевая диагностика, терапевтическое и хирургическое отделения, а также дневной стационар на четыре койки, стоматология, травмпункт и отделение физиотерапии и лечебной физкультуры. Поликлиника будет обслуживать территорию, на которой проживают около 45 тыс. человек.

Единый контракт означает, что проектированием и строительством будет заниматься один подрядчик. За счет этого удастся сэкономить время и повысить эффективность работы. Как только документы оформят, подрядчик приступит к разработке визуальной части поликлиники. Затем проект согласуют с администрацией Выборгского района и государственным заказчиком.

Ранее мы сообщили, что уровень безработицы в Ленобласти стал одним из самых низких в стране.

Фото: Piter.TV