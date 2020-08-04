  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:41
76
himif
Код вставки плеера

Вокалистка IOWA поделилась отрывком из новой англоязычной песни

0 0

Певица призналась, что так решила избавиться от языкового барьера.

Вокалистка группы IOWA Катя Иванчикова поделилась с поклонниками отрывком новой песни. В своем Instagram певица выложила видео, на котором беззвучно подпевает кусочку готовой композиции на английском языке.

Не смогла сдержаться!)) Так я решила избавиться от языкового барьера.

Катя Иванчикова

Певица призналась, что находится в процессе освобождения, и отметила, что работа над новой песней может иметь непредсказуемый финал.

Ранее мы рассказывали, что песни Бузовой в петербургской сауне обернулись предпринимателю штрафом.

Видео: katya_iowa / Instagram

Теги: iowa, катя иванчикова, музыка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии