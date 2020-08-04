Вокалистка IOWA поделилась отрывком из новой англоязычной песни

Певица призналась, что так решила избавиться от языкового барьера.

Вокалистка группы IOWA Катя Иванчикова поделилась с поклонниками отрывком новой песни. В своем Instagram певица выложила видео, на котором беззвучно подпевает кусочку готовой композиции на английском языке.

Не смогла сдержаться!)) Так я решила избавиться от языкового барьера. Катя Иванчикова

Певица призналась, что находится в процессе освобождения, и отметила, что работа над новой песней может иметь непредсказуемый финал.

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Видео: katya_iowa / Instagram