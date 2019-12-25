Песни Бузовой в петербургской сауне обернулись предпринимателю штрафом

Использование музыки признали незаконным.

Использование песен Ольги Бузовой в петербургской сауне признали незаконным, 13-й арбитражный апелляционный суд города поддержал решение предыдущей инстанции и отклонил жалобу самого владельца сауны. Она, как сообщили РИА "Новости", взыскала с предпринимателя 348 тысяч рублей.

Как выяснилось, в оздоровительном комплексе ИП Георгия Аронова звучали три фонограммы Бузовой в музыкальном автомате. Песни использовались без лицензионного договора, музыка просто копировалась в память музыкального автомата. Довод ответчика о том, что видеозапись с песнями Бузовой на заднем плане не может быть достоверным доказательством незаконного использования музыки, не убедил суд.

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