Война трамваев с автомобилями: в Петербурге участились ДТП на рельсах

Сегодня, 25 января, за два часа в городе произошли минимум 4 аналогичных аварии.

Среди участников - даже частный трамвай "Чижик".

В Петербурге продолжается "день жестянщика", явно связанный с непростыми погодными условиями. Дороги покрыты снегом, наледью и кочками. Число полос сокращается из-за гигантских сугробов по краям дорог. В связи с этим водители все чаще выезжают на трамвайные пути - а это не самый надежный способ обгона. Скользкие рельсы и соседство с общественным транспортом нередко приводит к тому, что неудачные маневры водителей заканчиваются ДТП.

Вот и сегодня, 25 января, ближе к вечеру в Северной столице участились аварии с участием "рогатых поездов". В период с 18 до 20 часов пользователи сревиса "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" насчитали, как минимум, 4 таких случаях.

Одним из первых стало столкновение частного трамвая "Чижик" и легковушки на перекрестке проспектов Косыгина и Наставников. Фото инцидента, который, к счастью, не привел к серьезным повреждениям транспортных средств, можно увидеть выше.

Примерно в то же время дама на Range Rover столкнулась с трамваем на проспекте Энгельса. При этом она умудрилась задеть еще одну легковую машину (по словам очевидцев).

Вскоре стемнело - и машины продолжили заезжать на трамвайные рельсы с риском для собственной безопасности. Как пример - ДТП на проспекте Обуховской обороны напротив Куракиной дачи.

Honda crv на трамвайных путях,трамваи в сторону пролетарской стоят,движение авто по одной полосе,от володарского моста плотно. Стражей галактики и скорой нет. очевидец

Примерно в это же время женщины на Мицубиси каким-то образом перегородили путь трамваю на пересечении Культуры и Луначарского.

Канал Piter.TV продолжит следить за происходящим на дорогах Санкт-Петербурга. Напоминаем водителям о непростых погодных условиях для вождения и опасности дополнительных выплат в случае столкновения с трамваем.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ВК