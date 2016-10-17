Вогер из Заринска. Участник «Танцев на ТНТ» Дмитрий Красилов в социальных сетях

Дмитрий Красилов произвел настоящий фурор на шоу «Танцы на ТНТ». Во 2 выпуске 4 сезона вся страна смогла увидеть рыжебородого танцора VOGUE из Алтайского Края.

Новый сезон проекта стартовал 19 августа. По традиции, в первых выпусках шоу показывают, как проходят телевизионные кастинги. Кстати, в этом году, заявки на участие прислали около 10 000 человек. Конкуренция огромная. Наставники и они же – жюри: Мигель, Сергей Светлаков и Татьяна Денисова выбирают лучших из лучших. Учитывается все: выход на сцену, техника, подача. Одним из главных факторов, для отбора участников, является харизма – умение загипнотизировать публику. Участнику из Заринска, с внешностью дровосека из сказок, Дмитрию Красилову это удалось как никому другому. Жюри его даже назвали "центнером харизмы" и "императором дома вога в Заринске".

Рыжебородый вогер ввел в полнейшее изумление публику и жюри. И именно он услышал заветное «Ты в танцах!». А наставник проекта Татьяна Денисова проявила явный интерес к танцору и даже согласилась станцевать в дуэте.

Со страницы Дмитрия ВКонтакте можно узнать, что он 1994 года рождения. Закончил школу № 12 города Заринска и после переехал в Барнаул. На сегодняшний день он – студент, изучает социо-культурную деятельность в Алтайском институте культуры. Любит КВН и танцы.

Танцует Димитрий с самого детства — в танцы парня привела мама. Уже опробовал множество танцевальных направлений, таких как - хип-хоп, вог, джаз и контемпорари. Планирует стать универсалом.

После впечатляющего выступления на кастинге "Танцев" у Дмитрия появилось много поклонников. На своей стене Дмитрий пишет: "Спасибо, мои хорошие! Мне очень приятна ваша поддержка!!! Я сделаю все, чтобы не подвести вас и жечь дальше!!!"

Видео - YouTube/Танцы

Фото - vk.com/krasilov94