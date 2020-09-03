Пухляш из Little Big станцевал с голым торсом под хит Шуфутинского

Компанию танцору составили друзья из трио "Жир да Бас".

Танцор из клипа Little Big Дмитрий Красилов, известный по прозвищу Пухляш, решил отпраздновать 3 сентября под нетленку Михаила Шуфутинского. Компанию ему составили друзья из трио "Жир да Бас".

"Трио продолжает радовать вас новыми произведениями искусства! Ну и как мы могли пройти мимо 3 сентября?!" – написал Пухляш в Instagram.

К этой записи танцор прикрепил видео, на котором можно воочию увидеть творчество команды.

Мнения комментаторов по этому поводу разделились. Многие поддержали трио, в то время, как некоторые заявили, что просто устали от песни "3 сентября".

Ажиотаж вокруг 3 сентября, кажется, дошел до пика в России. Петербургские активисты предложили внести эту дату в список официальных выходных дней в России. Они предложили праздновать 3 сентября под "костры рябин" и с календарем.

В свою очередь "ВКонтакте" решила защитить своих пользователей от песни Шуфутинского. В ленте новостей все записи со строчками из хита будут отмечены специальным предупреждением.

Видео: Instagram / dimakrasilove