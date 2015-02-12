В Петербурге прошла первая тренировка парада Победы

Военнослужащие ЗВО подготовили технику к событию.

В Петербурге прошла первая тренировка экипажей военной техники Западного военного округа, участвующей в Параде Победы. Об этом рассказали в пресс-службе ЗВО 19 марта.

Военнослужащие оборудовали корпуса танков, автотранспорта и бронетранспортеров праздничной символикой, флагами и эмблемами, провели диагностику, ремонт и техобслуживание военной техники. В ходе прошедшей и грядущих тренировок водители более ста единиц техники будут оттачивать навыки вождения транспорта в колоннах. Отмечается, что в шествии техники важно соблюдать скорость и установленные интервалы и дистанции. Кроме того, перед началом подготовки участники парадного расчета добровольно вакцинировались от коронавируса.

В Параде Победы, который традиционно состоится на Дворцовой площади, примут участие свыше ста военнослужащих ЗВО и порядка 150 единиц техники, среди которых значатся танки Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Фото: пресс-служба ЗВО