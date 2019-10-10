Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку без шасси в Екатеринбурге

Никто из 20 человек не пострадал.

Сегодня, 10 октября, в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный Ан-12.

Сообщается, что, вероятно, у военно-транспортного самолета заклинили шасси. После нескольких попыток выпустить шасси, самолет выполнил посадку "на брюхо". После приземления сразу начался пожар, который быстро потушили. Никто из 20 человек, которые находились на борту самолета, не пострадали.

Из-за ЧП с военно-транспортным самолетом, аэропорт прервал работу. Самолеты задерживаются и перенаправляются в другие аэропорты.

Сегодня ранее: В Австрии недалеко от аэропорта произошел взрыв, 9 человек пострадали.

Фото и видео: BAZA, HUE