В Выборге обрушилась постройка, в которой находился Военный музей Карельского перешейка

Макет танка из фильма "28 панфиловцев" придется склеивать заново.

Ангар, в котором находился Военный музей Карельского перешейка в Выборге, обрушился из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Причиной обрушения 14 февраля стали шторм и снег. До этого здание простояло 68 лет. В последнее время оно использовалось под выставку "Выборг в кино". В день происшествия музей был закрыт. Объект принадлежит Минобороны, собственнику уже сообщили о случившемся.

После обрушения сразу же отключили электричество. Сотрудники музея готовы бесплатно предложить для съемок военные декорации.

В целом вид города стал лучше и просторнее. Также наконец появилась возможность исследовать подвал ангара, который представляет собой часть сгоревшей в 1941 году казармы XVIII века. Макет танка Pz IV с фильма "28 панфиловцев" похоже придётся склеивать заново. Военный музей Карельского перешейка.

Ангар располагался на территории Военного городка № 205.

Фото: ВКонтакте / Военный музей Карельского перешейка.