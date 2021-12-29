В Выборге обрушилась постройка, в которой находился Военный музей Карельского перешейка

Ангар, в котором находился Военный музей Карельского перешейка в Выборге, обрушился из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба музея.
Причиной обрушения 14 февраля стали шторм и снег. До этого здание простояло 68 лет. В последнее время оно использовалось под выставку "Выборг в кино". В день происшествия музей был закрыт. Объект принадлежит Минобороны, собственнику уже сообщили о случившемся.
После обрушения сразу же отключили электричество. Сотрудники музея готовы бесплатно предложить для съемок военные декорации.
В целом вид города стал лучше и просторнее. Также наконец появилась возможность исследовать подвал ангара, который представляет собой часть сгоревшей в 1941 году казармы XVIII века. Макет танка Pz IV с фильма "28 панфиловцев" похоже придётся склеивать заново.
Военный музей Карельского перешейка.
Ангар располагался на территории Военного городка № 205.
Фото: ВКонтакте / Военный музей Карельского перешейка.
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