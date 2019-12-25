Военный комиссариат Калининградской области этой весной призовет в армию более 1200 молодых людей

Новобранцы получат форму, солдатский паек и предметы личной гигиены.

Военный комиссариат Калининградской области призовет в войска этой весной более 1200 человек. Восемь из них будут проходить альтернативную гражданскую службу.

На сборном пункте молодые люди получат повседневную форму одежды. Направленные в плавсостав Балтийского флота обмундируются в черную форму, а представители Сухопутных войск наденут форму зеленого цвета. Новобранцам вручат и армейский несессер с предметами личной гигиены.

На сборном пункте призывников обеспечат горячим питанием. В солдатской столовой, рассчитанной на 170 человек, будет самообслуживание.

Молодые люди сдадут анализы на коронавирус в день прибытия. Тестирование пройдут сотрудники военных комиссариатов и представители воинских частей. Процедуру проведут, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции в войсках.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге стартовал весенний призыв в армию.

Фото: Piter.tv