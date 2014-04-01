По плану призвать должны 2 651 человека.

В четверг, 1 апреля, по всей России и, в частности, в Петербурге стартовал весенний призыв в армию, сообщили в Смольном.

Районные призывные пункты готовы к приему (они прошли санитарную обработку, оборудованы техникой для измерения температуры, имеются средства индивидуальной защиты и антисептики). По плану призыва – 2 651 человек. Призывники должны сдать тест на коронавирус, если она подтвердится, то новобранца отправят на карантин, а после на повторное обследование.

Призыв продлится до 15 июля. По статистике, у 20% призывников есть высшее образование, часть из них направляют в научные роты различных военно-учебных научных центров и академий, а небольшая часть будет направлена в одно из самых элитных подразделений – Президентский полк.

Губернатор Петербурга отметил, что это уже третий призыв в условиях коронавирусных ограничений.

Ранее мы писали, что в Петербурге работают 133 пункта вакцинации.

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