Военный эксперт рассказал, что будет, если РФ нападает на Украину по "плану Саакашвили"

Ранее экс-президент Грузии предрек атаку РФ на остров Змеиный.

Военный эксперт рассказал, что будет, если РФ нападает на Украину по "плану Михаила Саакашвили". В интервью для издания "Украина.ру" Александр Жилин объяснил, что заявления бывшего президента Грузии о том, что Москва планирует атаковать Киев являются тотальным бредом. Аналитик уверен, что РФ нет смысла захватывать соседнее государство, так как после этого ей придется кормить большое количество голодающего населения и восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

Зачем нам этот остров Змеиный? Захватить его не проблема, но потом нам придется постоянно обороняться от украинских диверсантов. Саакашвили — человек увлекающийся, и когда он начинает нести ахинею, то несет ее уже по полной. Александр Жилин, украинский военный эксперт

Напомним, что Михаил Саакашвили полагает, что РФ обладает планом захвата Украины. Он заметил, что военные намерены начать наступление с острова Змеиным, на котором располагается спецназ. Политик также не исключил атаки по направлению на Мариуполь, Запорожье, Херсон и Николаев.

В Грузии заявили, что не планируют восстанавливать дипотношения с Россией.

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