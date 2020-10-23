В Грузии заявили, что не планируют восстанавливать дипотношения с Россией

Ираклий Кобахидзе назвал направления, по которым Тбилиси может сотрудничать с Москвой.

В Грузии заявили, что не планируют восстанавливать дипломатические отношения с Россией. Такое заявление журналистам сделал бывший спикер местного парламента Ираклий Кобахидзе. Политик пояснил, что это решение связано с тем, что Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом в Тбисили готовы вести экономические, торговые и гуманитарные отношения с РФ.

Существуют красные линии, которые связаны с деоккупацией и нашей интеграцией с Западом. В рамках этих красных линий можно обсуждать все, но мы не сможем говорить о восстановлении дипломатических отношений. Ираклий Кобахидзе, грузинский политик

Напомним, что 2 сентября 2008 года Грузия остановила дипломатические отношения с Россией из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии. При этом сохраняются консульские отношения между сторонами. При посольстве Швейцарии с марта 2009 года работает отдел интересов РФ. В Москве при посольстве Швейцарии также образована секция интересов Грузии.

Россия готова к восстановлению отношений с Грузией.

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