Около 100 военнослужащих построят мост в Кронштадте

В Кронштадте военные учащиеся будут привлечены к постройке моста.

В Кронштадте военнослужащие дорожно-комендантского батальона Западного военного округа построят переправу, с помощью которой соединят южную оградительную стенку Кронштадтского порта с городом. Об этом стало известно от Минобороны России.

Сообщается, что длина моста вместе с подъездными путями составит 142 м, а ширина - 4,2 м. Наплавные опоры будут сделаны из понтонного мостового парка, а пролёты из среднего автомобильного разборного моста.

Когда постройка моста завершится, по нему планируется запустить колонну военной техники для убеждения надёжности конструкции. По новому мосту смогут проехать любые транспортные средства.

Ученики будут привлечены к постройке в рамках тактико-специального учения. Так, для создания переправы соберут около 100 военнослужащих.

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