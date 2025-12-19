В Петербурге увеличили единовременные выплаты для военнослужащих по контракту

Контрактники в Санкт-Петербурге теперь могут получить до 3 млн рублей.

Единовременная выплата для военнослужащих, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах РФ в Санкт-Петербурге, увеличена до 3 миллионов рублей. Об этом сообщили на официальном сайте городской администрации.

Согласно данным городской администрации, размер выплаты составит 3 000 000 рублей при заключении контракта на военную службу. Из них 2 600 000 рублей выделяются из бюджета Санкт-Петербурга, еще 400 000 рублей — из федерального бюджета. Помимо единовременной выплаты, военнослужащие получают ежемесячную зарплату от 210 000 рублей при службе в зоне специальной военной операции.

В администрации города отметили, что в Санкт-Петербурге созданы все условия для заключения контракта. Во всех районах города работают информационные пункты, где желающие могут получить подробную консультацию. Кроме того, участникам контрактной службы предоставляются региональные выплаты, широкий перечень социальных гарантий и льгот.

