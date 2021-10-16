Военные на БТР попросили отдыхающих покинуть карьер Пугорево под Всеволожском

Много лет назад карьер был огорожен, однако потом забор убрали, и люди стали приезжать отдыхать на это место.

На выходных у карьера Пугорево отдыхающие заметили военных на БТР. Они просили покинуть территорию военного полигона. Видео было опубликовано в социальных сетях.

На ролике видно, как у карьера под Всеволожском на песке лежат полотенца, стоят столики и стулья, а люди принимают солнечные ванны. В этот момент в кадр попадает БТР, который едет около отдыхающих и поднимает столб пыли. Из громкоговорителя повторялась фраза "просим покинуть территорию".

Много лет назад карьер был огорожен, однако потом забор убрали, и люди стали приезжать отдыхать на это место. Чем закончилась история, на данный момент не известно.

На выходных в разных районах Петербурга из воды вытащили двух утопленников.

Видео: Telegram / Всеволожск Онлайн